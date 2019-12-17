Дом в Гатчине с арсеналом оружия показали изнутри

Следователи показали, в каких условиях жила многодетная семья, в доме которой в деревне Химози нашли склад с оружием. В ходе расследования будут изучены условия проживания детей.

На опубликованных кадрах виден беспорядок: огромное количество одежды навалено прямо на двухэтажные детские кровати. На кухне многочисленные следы от приготовления пищи, в некоторых местах отсутствуют обои. В ванной тоже нет даже минимального ремонта.

Следователи также засняли оружие, которое нашли при обыске в доме: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Правоохранители расследуют дело о незаконном обороте оружия и изнасиловании ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, 46-летний мужчина с января 2012 года по сентябрь 2019 года неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь 2006 года рождения.

Следователи допросили подозреваемого, мать семейства и с участием педагога-психолога пострадавшую девочку. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения. Следователи должны дать оценку работе органов профилактики правонарушений.

Обыски в подозрительном доме прошли вечером 16 декабря. По сообщениям СМИ, кроме оружия внимание оперативников привлекла часть дома, отведенная под спортзал: шведские стенки на потолке и стенах и свисающие с них веревки-лианы. Также было обнаружено помещение, напоминающее тир. Подобные конструкции могли использоваться для подготовки спецназа.

В доме проживают восемь детей. Их родители — двоюродные брат и сестра. Полиция прибыла к ним после сигнала о том, что мужчина насилует свою дочь с пятилетнего возраста.