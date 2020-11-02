Дом убитого бизнесмена Маругова сняли с воздуха

«360» снял с воздуха дом подмосковного бизнесмена Владимира Маругова, убитого при нападении грабителей. Коттедж расположен в Истринском городском округе.

На кадрах виден особняк Маругова, а также отдельно стоящая баня. Именно туда, по версии следствия, ворвались грабители: они связали хозяина дома и его подругу, а потом стали требовать деньги.

Убийство произошло в ночь на 2 ноября. Несколько человек в масках проникли на территорию коттеджа и напали на владельца мясного бизнеса Владимира Маругова. Его гражданская жена смогла убежать и вызвать полицию. Но к моменту прибытия правоохранителей Маругов был уже мертв — его застрелили из арбалета.

После нападения преступники скрылись на минивэне, автомобиль нашли брошенным в одной из деревень Истринского городского округа. Там же были вещи преступников и арбалет, из которого убили Маругова.

После нападения следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Идет розыск преступников. Их личности пока не установлены.

Владимир Маругов — известный бизнесмен. Он владел компаниями «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». Из-за профиля его бизнеса Маругова называли «мясным королем».