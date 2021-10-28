Дом священника обворовали в Ленобласти

В Ленинградской области за помощью к правоохранителям обратился священник, который заявил о краже. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам инсайдера, в дом к 64-летнему священнослужителю пробрался неизвестный. Он похитил из его сейфа оружие и ценные вещи. Священник рассказал, что пропали ювелирные изделия, охотничьи ружья, карабин и пистолет. Нанесенный ущерб составил около 700 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.