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    28 октября 2021, 12:39

    Дом священника обворовали в Ленобласти

    Неизвестный обворовал священнослужителя в Ленинградской области

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области за помощью к правоохранителям обратился священник, который заявил о краже. Об этом сообщили «Невские новости».

    По словам инсайдера, в дом к 64-летнему священнослужителю пробрался неизвестный. Он похитил из его сейфа оружие и ценные вещи. Священник рассказал, что пропали ювелирные изделия, охотничьи ружья, карабин и пистолет. Нанесенный ущерб составил около 700 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.