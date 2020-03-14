Дом матери вице-губернатора ограбили в Оренбургской области

Неизвестные ограбили дом в поселке Новосергиевка Оренбургской области, в котором живет семья первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Преступники похитили золотые изделия и деньги.

Об этом ТАСС рассказал источник в местной администрации. В полиции агентству сообщили, что в Новосергиевке действительно был совершен грабеж.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — пояснили в пресс-службе УМВД.

Сергей Балыкин занимает должность первого вице-губернатора с 2013 года.

Источники Telegram-канала Mash рассказали, что в доме живет его мать Надежда Дмитриевна. В момент ограбления ее не должно было быть в здании, пожилая женщина собиралась уехать на лечение. Преступники ее связали и вынесли ценные вещи. Женщина не пострадала.

В оцепленном доме сейчас работают следователи.