Дом футболиста Семшова ограбили на сумму более 1 млн рублей

Неизвестные проникли в дом экс-футболиста сборной России Игоря Семшова, прихватив деньги, драгоценности и часы. Весь ущерб оценивается в сумму более миллиона рублей. Сейчас грабителей разыскивают сотрудники полиции, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

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Ограбление произошло рано утром 29 сентября в одном из жилых домов подмосковной деревни Маслово. В ту ночь в здании была супруга футболиста Лариса Семшова, которая увидела незнакомых мужчин. Злоумышленники закрыли лица шарфами и залезли в комнату на первом этаже через окно.

Они позаботились, чтобы хозяйка не смогла им помешать и украли из сумки 15 тысяч рублей. Затем они поднялись на второй этаж, забрали ювелирные украшения вместе с несколькими парами фирменных часов, а позже скрылись с места преступления. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

Супруга футболиста после случившегося не пострадала и обратилась за помощью к правоохранителям, которые взяли в доме отпечатки пальцев и нашли монтировку преступников. Видеонаблюдения или сигнализации в доме Семшовых нет. Было возбуждено уголовное дело, сейчас мужчин разыскивают.