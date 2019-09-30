Дом футболиста Семшова ограбили на сумму более 1 млн рублей
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Ограбление произошло рано утром 29 сентября в одном из жилых домов подмосковной деревни Маслово. В ту ночь в здании была супруга футболиста Лариса Семшова, которая увидела незнакомых мужчин. Злоумышленники закрыли лица шарфами и залезли в комнату на первом этаже через окно.
Они позаботились, чтобы хозяйка не смогла им помешать и украли из сумки 15 тысяч рублей. Затем они поднялись на второй этаж, забрали ювелирные украшения вместе с несколькими парами фирменных часов, а позже скрылись с места преступления. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.
Супруга футболиста после случившегося не пострадала и обратилась за помощью к правоохранителям, которые взяли в доме отпечатки пальцев и нашли монтировку преступников. Видеонаблюдения или сигнализации в доме Семшовых нет. Было возбуждено уголовное дело, сейчас мужчин разыскивают.