Неизвестные вынесли из дома футболиста Мюллера деньги и драгоценности | 360°

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Неизвестные вынесли из дома футболиста Мюллера деньги и драгоценности

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Неизвестные ограбили дом форварда «Баварии» Томаса Мюллера. Преступление злоумышленники совершили в ходе матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщило Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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Грабители вынесли из дома спортсмена деньги и драгоценности, тем самым нанеся пострадавшему большой материальный ущерб. Полицейские уже подтвердили сведения об ограблении. На данный момент не удалось выявить личность преступников, передало РИА ФАН.

Ограбления

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