Неизвестные вынесли из дома футболиста Мюллера деньги и драгоценности | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 16:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Неизвестные вынесли из дома футболиста Мюллера деньги и драгоценности

Читать 360tv в

Неизвестные ограбили дом форварда «Баварии» Томаса Мюллера. Преступление злоумышленники совершили в ходе матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщило Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Реклама

Грабители вынесли из дома спортсмена деньги и драгоценности, тем самым нанеся пострадавшему большой материальный ущерб. Полицейские уже подтвердили сведения об ограблении. На данный момент не удалось выявить личность преступников, передало РИА ФАН.

0 0 0 0 0 0