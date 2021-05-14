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    14 мая 2021, 16:06

    Дом директора уральского курорта ограбили

    Артур Блянихов

    В Челябинской области поймали трех рецидивистов, которых заподозрили в ограблении дома гендиректора местного курорта. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам инсайдера, подозреваемые напали на пожилого сторожа и нанесли ему телесные повреждения.

    «Никакой значимой добычи вынести им не удалось, все похищенное оценивается меньше чем в 50 тысяч рублей», — добавил источник.

    После задержания налетчиков поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.