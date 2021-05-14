Дом директора уральского курорта ограбили

В Челябинской области поймали трех рецидивистов, которых заподозрили в ограблении дома гендиректора местного курорта. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам инсайдера, подозреваемые напали на пожилого сторожа и нанесли ему телесные повреждения.

«Никакой значимой добычи вынести им не удалось, все похищенное оценивается меньше чем в 50 тысяч рублей», — добавил источник.

После задержания налетчиков поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.