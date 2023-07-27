Криминал 27 июля 2023, 21:56 Должник из Гусь-Хрустального подделал чеки об оплате электроэнергии и стал фигурантом уголовного дела

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В Гусь-Хрустальном мужчине отключили электроэнергию за неуплату, тогда он решил принести в ресурсоснабжающую организацию поддельные чеки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу компании «Энергосбыт Волга».

Мужчине вернули свет, но деньги на счет организации так и не поступили. Тогда представители «Энергосбыт Волга» обратились в полицию. В отношении предприимчивого мужчины возбудили уголовное дело.

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