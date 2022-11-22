Криминал 22 ноября 2022, 19:50 Доля раскрытых российскими следователями тяжких и особо тяжких преступлений выросла Глава СК Бастрыкин заявил о раскрытии 56 тысяч тяжких преступлений за 9 месяцев РИА «Новости»

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Российские следователи за девять месяцев завершили расследование 56 тысяч и тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом в ходе оперативного совещания заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он отметил, что общая доля таких правонарушений среди общего числа расследованных преступлений выросла.

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Принятые меры увеличили количество уголовных дел, расследование по которым завершилось за два месяца. Также вырос размер погашенного на стадии следствия ущерба, который по итогам отчетного периода составил 238 миллиардов рублей.

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Бастрыкин поручил главам региональных главков обратить особое внимание на рост тяжких преступлений, которые совершают мигранты. Глава ведомства поручил принять меры для повышения доли раскрываемости таких дел. Также он поручил устранить нарушения при расследовании уголовных дел о терроризме и экстремизме.

Председатель СК подчеркнул, что руководителям региональных управлений нужно оперативно реагировать на жалобы населения в социальных сетях. Он призвал усилить обратную связь с жителями, чтобы получить полную и объективную картину происходящего.

В качестве дополнительных мер Александр Бастрыкин рекомендовал подчиненным чаще проводить личные приемы жителей и мониторить интернет.

«Каждый негативный комментарий должен получить соответствующий отклик наших сотрудников», — заявил глава СК.

Бастрыкин поручил руководителям разработать четкий алгоритм действий, чтобы принять меры по улучшению ситуации в каждом регионе до конца года.