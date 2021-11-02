Долг в 100 тысяч долларов стал причиной убийства бывшего замначальника управления МВД

Задержанный по подозрению в убийстве Алексея Новосельцева признал вину. Он сообщил, что расправился с экс-замначальником управления экономической безопасности МВД из-за крупной суммы, которую был должен его семье, но не смог вернуть. Об этом сказано на сайте СК по Москве.

Подозреваемым оказался 60-летний мужчина — его задержали в Королеве.

«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», — уточнили в СК.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина и дочь убитого были любовниками. Она дала ему в долг 100 тысяч долларов еще в августе 2020 года. Однако мужчина не собирался возвращать деньги. Когда женщине надоело ждать, она начала угрожать своему любовнику проблемами. Она обещала «повлиять» на него через отца, если не увидит свои деньги в ближайшее время.

Тело 74-летнего экс-замначальника управления экономической безопасности МВД Алексея Новосельцева нашли 25 октября в бане на участке поселения Десеновское в Новой Москве. Ему нанесли множество колото-резаных ранений в шею и туловище.

Новосельцев занимал должность замначальника ГУБЭП МВД в 1990-х годах. В то же время он вышел на пенсию в звании полковника милиции запаса.