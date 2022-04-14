Документы, оружие и нацистские нашивки. Военные следователи осмотрели базы батальона «Азов»

Российские военные следователи провели осмотр двух баз украинского националистического батальона «Азов»* в селах Урзуф и Юрьевка на территории Донецкой Народной Республики. Сотрудники ведомства выехали на место в рамках расследования уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения боевых действий. Видео с места событий появилось на официальном YouTube-канале Следственного Комитета.

На опубликованных кадрах оперативного видео следователи показали кучу нашивок с нацистскими символами, разложенные на столе, чемодан с боеприпасами, различные виды вооружения и литературу. Территория, где расположены базы националистического батальона находятся под контролем военной комендатуры.

В пресс-службе СК сообщили, что сотрудники ведомства осмотрели базы, где боевики жили и тренировались. Там же нашли склады с оружием, боеприпасами, места для складирования военной техники и горючего,

В ходе осмотра следователи нашли документы со списком личного состава националистического батальона и полными анкетными данными его участников.

Кроме того, правоохранители нашли литературу националистического характера, а также предметы с фашистской символикой, которые уничтожат после окончания расследования.

Все изъятое вооружение среди которых гранаты, минометные, противотанковые и противопехотные мины гранатометы и пушки после описи передадут Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Группа боевиков украинского националистического батальона «Азов»* оказалась заблокирована в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что в минувшую среду от националистов полностью освободили порт Мариуполя.

*«Азов» — украинское националистическое вооруженное объединение, запрещенное в России