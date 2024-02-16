Криминал 16 февраля 2024, 08:27 Дочь знаменитого актера потеряла почти два миллиона рублей из-за мошенников Mash: мошенники обманули дочь актера Евстигнеева на полтора миллиона рублей РИА «Новости»

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Дочь известного актера Евгения Евстигнеева Мария Селянская стала жертвой мошенников, ее обманули почти на два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники позвонили 55-летней артистке и представились работниками банка. После этого они начали пугать ее возможной пропажей денег со счетов и получили все необходимые сведения.

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Всего мошенникам удалось получить от Селянской 1,6 миллиона рублей. Ее личными деньгами из этой суммы были 520 тысяч, остальные она взяла в кредит.

Артистка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию, следователи завели уголовное дело.

Ранее в Москве аферисты обманули 75-летнюю местную жительницу на 11,4 миллиона рублей. По указанию телефонных мошенников она сняла деньги с банковских карт и отправила их на «безопасный счет».