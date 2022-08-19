«Дочь умерла из-за какой-то ямы». Папа разбившейся на самокате девочки заявил, что привлечет к ответственности детсад

Папа пятилетней девочки, которая скончалась после падения самоката в детском саду Новосибирска, хочет наказать руководство дошкольного учреждения. Об этом он заявил в разговоре с «360».

«Это ужасно. У меня все пропало, я потерял душу свою», — сказал он.

По его словам, жена сообщила ему о трагедии.

«Я самый первый туда приехал. Я видел, как мою дочь откачивают в реанимации. Дальше все последовательно, как описано», — добавил Алексеев.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, ЧП произошло днем 18 августа в детском саду в Советском районе Новосибирска. Девочка во время утренней прогулки упала, катаясь на детском двухколесном самокате, и ударилась головой об асфальт. В результате случившегося она умерла.

Издание «АиФ» со ссылкой на неназванную сотрудницу детского сада написало, что виной трагедии мог стать разбитый асфальт. Якобы руководство дошкольного учреждения просило отремонтировать покрытие, но никто так и не помог.

Я виню заведующую садиком, я их всех виню. Я нанимаю адвоката, чтобы наказать их всех по-настоящему и по полной [программе]. Дочь умерла из-за какой-то ямы папа погибшей девочки.

Он рассказал, что это был их самокат. По его словам, все катаются на самокате и дочка тоже хотела получить это средство передвижения.

«Она любила горы, очень любила ездить в горы, она очень сильно любила природу. Ее все любили здесь по-настоящему, и она всех любила», — сказал мужчина, вспоминая о девочке.

По факту произошедшего Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Следователи допрашивают семью девочки, работников садика. Расследование дела продолжается.