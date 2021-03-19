Дочь-рецидивистка убила мать в Ростове-на-Дону

Дочь-рецидивистка расправилась со своей матерью в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

Убийство произошло 9 марта. В тот же день в мусорном контейнере обнаружили обезображенное тело 47-летней местной жительницы, замотанное в тряпки. Соседи опознали женщину и вызвали полицию. Позже эксперты обнаружили несколько ножевых ранений, которые и оказались смертельными.

Следователи выяснили, что с погибшей расправилась ее же 25-летняя дочь. Обе женщины жили вместе, ранее были неоднократно судимы, постоянно громко ссорились, из-за чего соседи писали на них заявления. За последние два года на обвиняемую составили 11 административных протоколов — за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

В злополучный вечер дочь вернулась пьяной домой со своим возлюбленным и решила выставить мать на улицу. Та отказалась, началась драка. Девушка взяла в руки нож и несколько раз ударила им мать. Когда она поняла, что та скончалась, вместе с молодым человеком завернула тело в половик и отнесла на мусорку.

За несколько дней до того дочь уже набрасывалась на мать с ножом и нанесла ей травму. На место вызывали участкового, но тот посоветовал женщинам разбираться между собой самим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».