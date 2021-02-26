Дочь привлекла к распространению «закладок» отца-пенсионера. Достанется обоим

Наркополицейские в Махачкале задержали предполагаемых закладчиков — 69-летнего пенсионера и его дочь, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщило управление МВД РФ по Республике Дагестан.

Стражи порядка установили, что жительница Махачкалы занималась распространением закладок-тайников с сильнодействующими наркотическими веществами по различным адресам. Полицейские выявили личность и адрес проживания 40-летней подозреваемой, которая ранее уже дважды привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

По данным полиции, девушка привлекла к своей деятельности пожилого отца. Пенсионер занимался перевозкой и размещением закладок, а его дочь — всем остальным, включая определение мест тайников и общение с наркопотребителями. Полицейские установили за ними наблюдение и несколько раз провели проверочную закупку. В четверг стражи порядка задержали предполагаемого сбытчика, в его автомобиле Lada «Калина» обнаружили запрещенный препарат «Прегабалин» весом 67,2 грамма.

Подозреваемых доставили в отделение полиции, они дали признательные показания.