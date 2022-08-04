Дочь подозреваемого в убийстве заявила, что учитель физкультуры из Бурятии сам спровоцировал конфликт

Жестокое убийство произошло в селе Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии. Учителя физкультуры зарубили топором. Подозреваемым оказался местный житель. Однако его дочь Елена заявила в разговоре с «360», что конфликт спровоцировал педагог. По ее словам, он был конфликтным и постоянно пил, а ее отец — положительный человек.

«Он (учитель физкультуры — прим. ред.) пьяный пришел к нему, спровоцировал», — рассказала она.

По ее словам, учитель вломился к соседу и заявил, что будет там жить. Тогда папа Елены стал защищаться от соседа топором.

«Все в шоке от того, что произошло. Отец мухи не обидит. Все винят учителя физкультуры. Он работал директором школы, его за пьянку выгнали. Потом он работал учителем физкультуры, его за пьянку тоже выгнали. Потом опять приняли, кем-то поставили, но затем вновь выгнали. Потом он допился до того, что народ его не узнавал», — заявила женщина.

Она отметила, что убитый был конфликтным человеком. Ее же отец, наоборот, — абсолютно положительным.

После того как произошло преступление, глава семейства пришел к родным.

«У него было шоковое состояние. Он пришел домой и говорит, что пойдемте, посмотрите. Мама, брат и я пошли, увидели [картину в бане], сразу вызвали скорую», — вспомнила женщина.

После случившегося ее отец, по предварительным данным, положил тело в машину.

«Мы сидели дома, нас трясло, лекарство пили. Он сказал, что повез в больницу, полиция остановила его», — добавила Елена.

СУ СК РФ по Бурятии сообщило, что ночью 3 августа сотрудники ДПС остановили на дороге около села Старое Татаурово машину, в которой находились пьяный водитель, пассажир, а на заднем сиденье — труп. На теле скончавшегося обнаружены многочисленные раны. Убитым оказался местный учитель физкультуры. Водителя задержали, в его отношении открыли уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 65-летний подозреваемый вечером 2 августа сидел вместе с учителем физкультуры в бане, расположенной во дворе его дома. Мужчины выпивали, а чуть позже расстались.

«Гость ушел, а подозреваемый лег спать. Однако спустя несколько часов ночью учитель вернулся в баню и грубо разбудил недавнего собутыльника. Хозяин агрессивно воспринял выходку приятеля, схватил топор и нанес мужчине множество ударов лезвием и обухом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении СК.

Расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.