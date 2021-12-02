Дочь обнаружила тело убитого отца в Ивановской области

Жителя Родников Ивановской области нашли мертвым. Тело 67-летнего мужчины обнаружила его дочь, которая приехала навестить отца. Об этом сообщил «Царьград».

Войдя в квартиру, женщина сразу же вызвала полицию. Следователи установили, что смерть наступила из-за множественных колото-резаных ранений в области шеи, груди и живота. Также полицейские обнаружили среды борьбы на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства, опрашивают свидетелей и занимаются поиском убийцы.