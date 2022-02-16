Дочь нашла закатанное в бетон тело пропавшей матери на Украине. Шесть лет оно лежало на балконе

Дочь нашла закатанное в бетон в квартире тело матери в Соломенском районе Киева 13 февраля. Женщина пропала примерно шесть лет назад. О случившемся написал «Обозреватель».

«Девушка разбирала балкон — должен был быть ремонт — и увидела длинный ящик, залитый бетоном. От него шел характерный запах, и киевлянка сразу же позвонила по телефону в полицию. Она заподозрила, что внутри останки ее пропавшей матери», — такую информацию передал СМИ источник.

Полиция нашла закатанное в бетон тело женщины. После этого открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Теперь ожидается судмедэкспертиза. Истинная причина смерти не установлена.

Источник уточнил, что с момента пропажи женщины прошло несколько лет, поэтому только экспертиза сможет показать, из-за чего она умерла. Но на убийство указывает именно то, что возможный злоумышленник попытался скрыть тело.

Погибшая женщина пропала в 2016 году в возрасте 43 лет. Как считалось ранее, она вышла из дома и не вернулась. Ее искали, но не находили вплоть до этого момента.