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    16 февраля 2022, 08:40

    Дочь нашла закатанное в бетон тело пропавшей матери на Украине. Шесть лет оно лежало на балконе

    Дочь нашла закатанное в бетон тело пропавшей матери на Украине

    Екатерина Боснак

    Дочь нашла закатанное в бетон в квартире тело матери в Соломенском районе Киева 13 февраля. Женщина пропала примерно шесть лет назад. О случившемся написал «Обозреватель».

    Дочь нашла закатанное в бетон тело пропавшей матери на Украине. Шесть лет оно лежало на балконе

    «Девушка разбирала балкон — должен был быть ремонт — и увидела длинный ящик, залитый бетоном. От него шел характерный запах, и киевлянка сразу же позвонила по телефону в полицию. Она заподозрила, что внутри останки ее пропавшей матери», — такую информацию передал СМИ источник.

    Полиция нашла закатанное в бетон тело женщины. После этого открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Теперь ожидается судмедэкспертиза. Истинная причина смерти не установлена.

    Источник уточнил, что с момента пропажи женщины прошло несколько лет, поэтому только экспертиза сможет показать, из-за чего она умерла. Но на убийство указывает именно то, что возможный злоумышленник попытался скрыть тело.

    Погибшая женщина пропала в 2016 году в возрасте 43 лет. Как считалось ранее, она вышла из дома и не вернулась. Ее искали, но не находили вплоть до этого момента.