Дочь московского коллекционера отправили в колонию за торговлю поддельными картинами

Дочь московского профессора-лингвиста обвинили в продаже поддельных картин. У нее потребовали полтора миллиона евро и отправили в колонию на два года. Впоследствии приговор пересмотрели, однако женщина уже отсидела девять месяцев.

Мать Ольги, доктор филологических наук Наталья Бокадорова, жила на две страны — во Франции и в России — и покупала картины на международных европейских аукционах. Речь шла о работах без установленного авторства, утверждает Ольга.

В 2013 году на Наталью Бокадорову вышла семья Серовых. Со слов Ольги, Наталья Серова покупала у Бокадоровой фарфор и ювелирные украшения, а также 22 картины неизвестных художников XVII, XVIII и XIX веков на общую сумму около миллиона евро. Серова сама проводила экспертизы, устанавливала авторство и школу и, если ценность подтверждалась, приобретала.

После смерти Натальи Бокадоровой в доме ее дочери Ольги внезапно провели обыски. У нее забрали договоры, которые мать подписала с Серовой, изъяли все картины. В 2020 году суд признал вину Натальи и Ольги в незаконных сделках. Ольге дали реальный срок. Ее муж из-за стресса свел счеты с жизнью. Ольга вышла на свободу в мае 2021 года, после того как наказание отсрочили до 14-летия ее ребенка.

Адвокаты Бокадоровых считают, что в приговоре много противоречий, и недоумевают, почему из гражданско-правовой сферы дело вдруг перешло в уголовную. По словам защиты, никто не допрашивал понятых, в независимой экспертизе по просьбе адвокатов отказали, а картины «странно деформировались» спустя время.