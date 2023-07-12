Криминал 12 июля 2023, 11:13 Дочь бывшего губернатора Пензенской области нашли мертвой в московской квартире Mash: дочь бывшего губернатора Пензенской области Бочкарева нашли мертвой Соцсети

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Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталья скончалась в возрасте 44 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, тело Натальи обнаружили в ее московской квартире в Пресненском районе. Оперативные службы вызвала консьержка. По ее словам, Бочкарева накануне плохо себя чувствовала, а на следующий день не открыла дверь. Прибывшие спасатели обнаружили Наталью без признаков жизни.

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По данным «Известий», тело Бочкаревой обнаружили в квартире в Трехгорном переулке. Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС. О причинах смерти пока не сообщается.

Дочь бывшего губернатора владела долями в семейных хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Ее отец — экс-глава Пензенской области Василий Бочкарев — умер в 2016 году. Он руководил регионом с 1998 по 2015 год.

Режиссера Кирилла Пухонто, снимавшего «Comedy Баттл» и «Большие гонки», нашли мертвым в квартире 8 июля. Тело мужчины обнаружила его девушка, она вызвала скорую. Врачи констатировали смерть. По предварительным данным, смерть режиссера не носила криминального характера.