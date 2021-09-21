«Добрый и неконфликтный юноша». СМИ опубликовали выдержки из допроса отца пермского стрелка

Правоохранительные органы допросили отца молодого человека, который устроил бойню в университете Перми. Папа студента заявил, что у того никогда не было психических отклонений. Фрагмент допроса опубликовал Telegram-канал Shot.

«Отклонений, в том числе психических, у него никогда не было. Часто болел простудными заболеваниями. Постоянно наблюдался в детской поликлинике в городе Глазове, проходил всех необходимых врачей, делал все назначенные прививки. На учете у врача-психиатра никогда не стоял», — заявил отец стрелка.

Он рассказал, что с мамой молодого человека у него испортились отношения в 2008 году. Они постоянно ссорились, и в 2009 году развелись. Однако, несмотря на это, до 2011 года родители стрелка все пытались восстановить отношения и периодически жили вместе.

По словам мужчины, он не замечал, что сын переживал из-за развода. Похоже на то, что он воспринял случившееся спокойно. Однако никто не знает, что творилось в тот момент в душе у ребенка.

«Ни я, ни моя жена спиртными напитками не злоупотребляли, выпивали по праздникам, наркотики никогда не употребляли. На учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоим», — отметил отец подозреваемого в убийстве шести человек.

По его словам, у мальчика никогда не было проблем с учебой. Он учился в школе Глазова. Также не было проблем и с поведением. Тогда еще школьник не занимался спортом, только ради здоровья плавал.

«По характеру спокойный, неагрессивный, добрый, общительный, неконфликтный, жестокость никогда не проявлял», — заключил отец.

Утром 20 сентября студент ПГНИУ расстрелял людей, находящихся на территории вуза. Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Некоторых из них доставили на лечение в Москву. Сам стрелок был ранен при задержании, он находится в больнице. СК завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».