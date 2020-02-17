Добровольца украинского нацбатальона арестовали в Крыму

Житель Крыма попал под уголовное дело и арест из-за участия в нацбатальоне на Украине. Мужчина мог выйти из незаконного вооруженного формирования, но не стал этого делать.

Как выяснили в региональном управлении ФСБ, мужчина жил в Черноморском районе Крыма. Летом 2016 года он уехал на Украину и стал членом крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Вооруженное формирование возглавляет Ленур Ислямов.

Позже мужчина вернулся в Крым, но не написал заявление в полицию о добровольном выходе из нацбатальона. Таким образом, он продолжил свою преступную деятельность, пишет «Интерфакс». На крымчанина завели дело по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Его арестовали и отправили в СИЗО.

Ленур Ислямов — один из организаторов энергетической и продовольственной блокады полуострова. В 2014 году он занимал пост вице-премьера в Крыму, но после увольнения за неэффективную работу уехал на Украину. Там он создал добровольческий батальон, чтобы вернуть полуостров в состав Украины. В конце 2019 года сотрудники ФСБ арестовали Февзи Саганджи, который также участвовал в НВФ.