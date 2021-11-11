Добровинский рассказал, какое наказание грозит сбившему полицейского в Каспийске человеку

Двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова Усману, который, предположительно, сбил полицейского в Дагестане, может грозить тюремный срок. Наказание будет зависеть от того, какой вред был причинен правоохранителю. Об этом заявил «360» адвокат Александр Добровинский.

«Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — пояснил юрист.

В таком случае, по его словам, виновному может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

«В любом случае наказание зависит от тяжести вреда, нанесенного сотруднику ГИБДД», — уточнил он.

О задержании Усмана Нурмагомедова и его приятеля сообщил сегодня Telegram-канал Baza. По его данным, иномарка, в которой находились молодые люди, сбила сотрудника полиции на КПП при въезде в аэропорт Каспийска. После этого они улетели в Москву, но в Шереметьево их задержали.

Нурмагомедов после сообщений в СМИ начал публиковать у себя в Instagram фото из спортзала, уверяя, что с ним все в порядке.

В УТ МВД по ЦФО подтвердили задержание двух подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Дагестане, но не раскрыли их имена.

По данным Telegram-канала Mash, у пострадавшего полицейского диагностировали подкожную гематому головы и ушибы теменной области. После случившегося его доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили. Госпитализация не потребовалась.