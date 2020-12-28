До смерти избивший женщину в Красноярске объяснил, что во всем виновата собака

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в жестком избиении жительницы Красноярска. Женщина умерла, а мужчина объяснил свой поступок реакцией на ее собаку.

Утром 24 декабря 49-летняя женщина вышла на прогулку с собакой в микрорайоне «Покровский» в Красноярске. Там на нее напал неизвестный. Пострадавшую госпитализировали, но из-за полученных травм она умерла.

Полицейские вышли на след вероятного преступника. Им оказался 25-летний местный житель. Ранее он не был судим, написало РИА «Новости».

«По предварительной версии, 49-летняя жительница краевого центра вблизи своего дома по улице Мужества выгуливала свою собаку. В это время мимо проходил мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, который используя малозначительный повод, обусловленный тем, что на него стала лаять собака, умышленно нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы», — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Оставив женщину без сознания, он скрылся. Открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.