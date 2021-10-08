До 18 увеличилось число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области

Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 18 человек, еще 36 пострадали. Об этом сообщили региональные власти, написало РИА «Новости».

Ранее 8 октября сообщалось о 17 погибших. Предварительный диагноз у пострадавших и погибших — «токсическое действие этанола».

В ночь с 6 на 7 октября в поселке Красночабанском и в Ясенском городском округе Оренбургской области люди отравились некачественным алкоголем. Их госпитализировали.

Следственный комитет завел пять уголовных дел, которые объединены в единое производство. Подозреваемые в нелегальном производстве и распространении спиртных напитков были задержаны. По данным СК, организатором такого бизнеса является 29-летний житель Орска.

Он рассказал правоохранителям, что покупал спиртосодержащую продукцию для дальнейшей реализации в магазине у иностранцев в Орске, там расположена торгово-закупочная база.

Еще двое задержанных непосредственно занимались продажей алкоголя. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу. СК днем 8 октября сообщил о задержании еще трех подозреваемых. Расследование продолжается.