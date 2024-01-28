Криминал 28 января 2024, 22:52 Дмитрия Гордона вновь объявили в розыск МВД России снова объявило в розыск украинского журналиста Гордона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинского журналиста Дмитрия Гордона* переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

В качестве основания для розыска указали статью Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, в ведомстве не уточнили.

Реклама

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщили в МВД.

По данным источника РИА «Новости», в конце января в отношении Гордона* возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ранее украинский журналист рассказал, почему его сыновья не вступили в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, они не сделали это, поскольку живут в Соединенных Штатах.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.