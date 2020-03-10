Дмитрий Захарченко: «У меня не вилла в Италии, а барак в Мордовии»

Отбывающий срок в колонии по коррупционной статье экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями, чтобы получать в 2007 году «откаты» размером в полтора миллиарда рублей.

Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ», рассуждая о своем новом уголовное деле о взятках на сумму 1,5 миллиарда рублей.

«Я слабо представляю себе, какими всеобъемлющими полномочиями должен обладать человек, которому бы платили в таких масштабах с 2007 года за общее покровительство. Уверенно могу сказать, что такими полномочиям я точно не обладал. Сейчас я ожидаю ознакомления с материалами уголовного дела, чтобы понять, каким образом следствие связывает меня с сомнительными виртуальными счетами», — сообщил осужденный.

Захарченко также пожаловался, что следователь по предъявленному обвинению познакомился с ним спустя полтора года после начала расследования дела, когда оно уже было окончено.

Он добавил, что систематически сталкивается с вбросами недостоверной информации. В частности, он упомянул сообщение о том, что его дочь Ульяна перевозит на виллу в Италии из России своего коня.

«Виллы с конюшней у меня в Италии нет, а есть только барак в мордовской колонии. Приходится подавать в суд на подобные источники и издания, поскольку это уже выходит за грани разумного и затрагивает интересы детей», — сообщил экс-полковник.

В середине января стало известно, что следователи смогли подтвердить коррупционное происхождение восьми миллиардов рублей, найденных в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.