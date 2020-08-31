Для суда по делу сестер Хачатурян начали отбирать присяжных. Прямая трансляция

Мосгорсуд с 31 августа будет отбирать присяжных, которые рассмотрят дело старших сестер Хачатурян. Они и их младшая сестра обвиняются в убийстве отца. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Заседание началось в 11:30.

На предыдущем слушании суд не стал возвращать дело в прокуратуру и продлил девушкам меру пресечения. Она заключается в запрете определенных действий.

Преступление произошло в конце июля 2018 года. Тогда 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли мертвом рядом с его квартирой на Алтуфьевском шоссе. На его теле эксперты обнаружили множество колото-резаных ранений в области груди и шеи.

По подозрению в убийстве арестовали дочерей мужчины: (на тот момент) 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Расследование дела продолжалось год. В итоге девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Сестры вину не признают.

Проведенная экспертиза показала, что Мария в момент совершения преступления была невменяема. Ее дело выделили в отдельное производство. Из-за большого общественного резонанса дело (часть дела со старшими сестрами) решили рассматривать с участием суда присяжных.

Ранее «360» опубликовал часть переписки сестер Хачатурян. Они обсуждали в соцсетях с друзьями отца.