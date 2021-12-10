Для сотрудников СК разработали курсы по киберкриминалистике

Сотрудники Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) провели курсы по повышению квалификации в сфере киберкриминалистики для сотрудников Следственного комитета России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

Цель занятий — повышение уровня компетенции следователей при раскрытии преступлений в цифровой среде.

Курсы проходили в несколько этапов, включая лекции по криминалистике в киберпространстве. В практической части состояли задания по отработке методов сбора и анализа цифровых улик.

Следователи узнали, какие бывают виды цифровых улик, как их правильно собирать и анализировать, какое оборудование в этом может помочь.

По данным Генеральной прокуратуры, за последние пять лет число киберпреступлений выросло в пять раз. Большинство киберпреступлений происходит в интернете или при помощи средств мобильной связи.