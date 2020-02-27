Для новой схемы мошенничества стали использовать такси

Новому виду мошенничества уже придумали название — «Такси от банка». Несколько клиентов рассказали сотрудникам, что им позвонили с номера, начинавшегося с «8 800». Звонивший говорил, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей и предлагал перевести деньги с текущего, «небезопасного» счета на другой, безопасный.

У жертв мошенников не было интернет-банка, поэтому их предлагали довести до ближайшего банкомата. Такси заказывали через обычный сервис. У банкомата человек под диктовку переводил средства на счет злоумышленников.

В Сбербанке отметили, что жертвами таких преступлений становятся в основном люди пожилого возраста. Времени на раздумья преступники им не дают.

Ранее в ЦБ рассказали о новых схемах, которые призваны привлечь доверчивых россиян в финансовые пирамиды.