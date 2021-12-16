Для фигурантов дела об аргентинском кокаине запросили дополнительные сроки

Четырех подсудимых по уголовному делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию попросили приговорить к дополнительным срокам. Им могут добавить от 15 до 19 лет колонии.

Адвокат Сергей Юрош, который представляет интересы ключевого фигуранта Андрея Ковальчука, рассказал «Интерфаксу» о поступившем в суд запросе.

«Прокурор попросил для Ковальчука 19 лет строгого режима и штраф, остальным подсудимым — от 15 до 19 лет колонии со штрафом и ограничением свободы», — уточнил он.

На скамье подсудимых, кроме Ковальчука, оказались Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и Али Абянов.

Ковальчуку также просят назначить штраф в размере 1,8 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы. Для Худжамова предлагается назначить дополнительное наказание в 15 лет колонии, Калмыкову дать 17 лет сверху, а Абянову — 18.

В прокуратуре запросили штраф в размере полутора миллионов рублей каждому из фигурантов. Пока что в Дорогомиловском суде продолжаются прения сторон. Защита намерена добиться оправдательного приговора.

Ковальчука, Худжамова, Калмыкова и Абянова обвинили в покушении на контрабанду наркотиков и вменили им преступления, предусмотренные статьями о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Присяжные 13 декабря решили, что все четверо подсудимых виновны. Их также посчитали достойными снисхождения. Такая позиция коллегии избавило мужчин от угрозы пожизненного заключения по обвинению в контрабанде.