Криминал 17 апреля 2023, 14:00 Дядю найденной мертвой в Ленинградской области девушки заподозрили в ее изнасиловании РЕН ТВ: мать погибшей в Тихвине девушки обвинила дядю школьницы в ее изнасиловании

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Мать найденной мертвой в Тихвине Ленинградской области 16-летней девушки обвинила своего брата в причастности к гибели дочери. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Женщина нашла в телефоне девушки переписку. В ней говорилось, что школьницу насиловал и мучил ее 19-летний дядя. Подросток рассказывала друзьям о своих переживаниях по этому поводу. По предварительным данным, родственник издевался над ней с мая по декабрь 2022 года. Также 16-летняя местная жительница переписывалась и с самим дядей.

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После того как мама обнаружила сообщения, она обратилась в полицию. Следователи 17 апреля открыли уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и об изнасиловании, сообщила«Фонтанка.ру» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания (ИВС). О том, что тело девушки нашли в ручье, стало известно 14 апреля. Рядом с ней лежали рюкзак, две бутылки из-под пива, телефон. Следов насилия на теле девятиклассницы не обнаружили. Расследование дела продолжается.