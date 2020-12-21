Дядя избил московскую школьницу за плохие оценки

Учитель физкультуры заметил следы побоев у своей 10-летней ученицы. Он рассказал об этому замдиректора, а тот позвонил в полицию. Оказалось, что девочку избил грифом от штанги родной дядя. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, педагоги забили тревогу 10 декабря. Ученица четвертого класса раскрыла полицейским, откуда у нее синяки и отеки. По ее словам, она живет с дядей. Он опекает ее и содержит, так как мать пьет. Она ушла из дома в феврале–марте 2020 года и заботу о девочке взял на себя ее дядя.

Мужчина оказался не лучшей заменой. 8 декабря девочка получила грифом от штанги по спине за плохую оценку, а спустя несколько дней он избил ее руками и ногами.

О пропаже матери школьницы в полицию никто не сообщал. Известно, что она с января получала пособие на дочь. Подозреваемого в избиении племянницы москвича уже заключили под стражу. Против него завели дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Если в ходе следствия выяснится, что мужчина действительно избивал девочку, он может отправиться за решетку на срок до семи лет.