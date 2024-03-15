Важное 15 марта 2024, 12:29 Диверсию на железнодорожном транспорте предотвратили в Белгородской области ФСБ задержала женщину за подготовку диверсии в Белгородской области РИА «Новости»

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В Белгородской области задержали гражданку России, которая собиралась по заданию Украины устроить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Женщина, по версии следствия, работала на украинские спецслужбы и готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта — собиралась подорвать пути. Для этого она незаконно купила взрывное устройство. Подозреваемую взяли с поличным.

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Уголовное дело возбудили по статьям 30, 222.1 и 281 УК России, задержанную обвинили в незаконном приобретении оружия и подготовке диверсии группой лиц. По действующему законодательству ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В Москве задержали украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов. Таким способом злоумышленник хотел запутать российские системы ПВО.