Важное 13 февраля 2024, 11:52 Диверсию на объекте ТЭК предотвратили в Ленобласти ФСБ задержала диверсанта, планировавшего атаку на объекте ТЭК в Ленобласти

Читать 360tv в

Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ФСБ, правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции. Человека оперативно задержали.

Реклама

Оказалось, что это иностранный гражданин, украинец по национальности. При себе у задержанного было пять СВУ, готовых к применению. Злоумышленник пытался заложить их на трубопроводном узле.

На допросе он заявил, что на территории России оказался по заданию СБУ.

«Задача была повредить трубопровод методом подрыва трубы. <…> Мне указали координаты места, где я мог взять подрывные устройства», — добавил он.

Взрывные устройства изъяли и обезвредили. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.