Криминал 16 августа 2023, 22:29 Диверсант ВСУ прикинулся бездомным в Ростовской области Mash: задержанный пьяный бездомный в Ростовской области оказался наводчиком ВСУ РИА «Новости»

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Алкоголь и буйный характер раскрыли украинского диверсанта Александра Дяденко, живущего последние семь лет в Ростовской области. Его личность установили сотрудники полиции, которые прибыли по жалобе жителей села Работное на устроившего дебош пьяного бездомного. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ходе допроса выяснилось, что в 2016 году Дяденко жил в Донецкой Народной Республике и тесно сотрудничал с украинскими военными. Несколько месяцев подряд он передавал кураторам координаты расположения воинских объектов для нанесения ударов.

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Когда его раскрыли, то он сбежал в Россию, где семь лет скрывался, прикидываясь бездомным. На жизнь он зарабатывал мелкими подработками. Авторы не уточнили, завели ли против диверсанта — оборотня уголовное дело.

В начале июля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании украинского диверсанта, причастного к подрыву железной дороги в Бахчисарайском районе Крыма в начале этого года. В ходе общения с силовиками задержанный признался, что совершил несколько попыток теракта. В первый раз взрывчатка не сработала. Но он вернулся на место спустя полтора месяца.