Диспетчера задержали в Норильске после схода смертельной снежной лавины

«СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели трех человек в результате схода лавины возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

Следствие сообщило, что 30 декабря 2020 года специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций. В документе как раз шла речь о лавине и местах, где она могла сойти. Также был составлен перечень рекомендуемых превентивных мероприятий.

Из документа следовало, что нужно было организовать наблюдение за лавиноопасными участками, включая замеры уровня снега, а также проинформировать через СМИ и интернет население города.

Прогноз был оперативно направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска и получен оперативным дежурным, который не включил эти сведения в сводку управления ГО и ЧС города. В ведомстве отметили, что его халатные действия привели к крупным последствиям.

8 января 2021 года недалеко от горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах сошла снежная лавина. Снег засыпал четыре строения, в которых находились люди. Спасатели обнаружили на месте 14-летнего подростка, который сейчас с тяжелыми травмами находится в больнице. Позднее были обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга. По предварительной версии, они скончались скончались от переохлаждения.