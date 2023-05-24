Криминал 24 мая 2023, 13:59 Директору футбольной академии «Чертаново» реальный срок заменили на условный Мосгорсуд: директору академии «Чертаново» изменили приговор на 2,5 года условно Фото Евгений Одиноков / РИА «Новости»

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Бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина в сентябре 2022 года признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы. По версии следствия, он завышал количество воспитанников для получения дополнительного бюджетного финансирования. Сегодня апелляционная инстанция смягчила приговор, заменив реальный срок условным. Об этом сообщил «Матч ТВ».

В ходе заседания в Московском городском суде решение первой инстанции оспаривали обе стороны. Прокуратура просила увеличить срок наказания до четырех лет и четырех месяцев. В свою очередь защита настаивала на смягчении приговора с учетом благотворительной деятельности подсудимого. Кроме того, Ларин полностью возместил ущерб в 20 миллионов рублей департаменту спорта Москвы.

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«Вместо трех лет лишения свободы назначено два года и шесть месяцев лишения свободы. И в соответствии со статьей 73 — наказание условное. В течение этого срока он должен отмечаться в соответствующих инстанциях», — говорится в решении суда.

Сегодня или завтра Ларина выпустят на свободу.

Ранее звезды футбола сыграли матч с любительскими командами в Краснознаменске.