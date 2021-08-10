Директора вагона-ресторана задержали после массового отравления детей в поезде

Следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер из-за массового отравления детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

«Задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение санэпидемправил», — говорится в сообщении.

Ночью 6 августа от детей, следовавших в составе организованных групп в летние оздоровительные лагеря Кубани, поступили жалобы на пищевое отравление. Прибывшие врачи осмотрели юных пассажиров и приняли решение о госпитализации 31 ребенка. Когда поезд прибыл к месту назначения, еще порядка 70 детей были направлены в больницу.

Следователи установили, что повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда знали о наличии у них норовирусной инфекции. Однако они не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировали санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Это привело к распространению массового заболевания.

Что касается директора вагона-ресторана, то она не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм в соответствии с общими положениями и спецификой деятельности, не организовала медобследование персонала. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение.