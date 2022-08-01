Директора центра социального обслуживания в Дербенте обвинили в мошенничестве

В Дагестане директора комплексного центра социального обслуживания населения в Дербенте обвинили в мошенничестве. Чиновник похитил более 1,8 миллиона рублей.

Обвинительное заключение директору центра по возбужденному уголовному делу утвердила прокуратура республики.

Следствие выяснило, что в 2017–2018 годах должностные лица Минтруда Дагестана в составе преступного сообщества вносили в государственное задание недостоверные сведения о количестве социально нуждающихся лиц. Они похитили более 600 миллионов рублей, которые выделяли центрам соцобслуживания.

Директор центра в Дербенте с сентября 2017 по август 2018-го завладел свыше 1,8 миллиона рублей: средства выделяли в качестве субсидий на фиктивных получателей соцуслуг. В последствии он вышел из преступного сообщества.

Прокуратура направила уголовное дело в Дербентский городской суд Дагестана для рассмотрения по существу.