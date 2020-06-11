Директора ТЭЦ-3 в Норильске арестовали после разлива топлива

По данным следствия, в 2018 году резервуар, из которого вытекло топливо, ввели в эксплуатацию, хотя его нужно было капитально ремонтировать. Это решение приняла комиссия, которую возглавлял главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов. Его тоже задержали. 11 июня суд выберет ему меру пресечения. Именно Смирнов утвердил Степанова на пост главы этой комиссии.

После аварии следователи завели уголовное дело на мэра Норильска Рината Ахметчина. Его заподозрили в халатности.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка около 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня.

По предварительным данным, топливо вылилось из-за просадки бетонной площадки, на которой был установлен резервуар. У него оторвалось дно. Всего спасатели собрали уже 12,5 тысячи кубометров смеси топлива с водой. На ликвидации последствий аварии трудятся 687 человек.