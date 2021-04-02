Директора строительной компании в Салехарде заподозрили в незаконном сборе денег

Возбуждено уголовное дело на руководителя строительной компании в Салехарде. Его обвинили в незаконном сборе денег с дольщиков. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Уточняется, чт он собирал деньги на строительство дома. При этом мужчина не имел соответствующих документов, которые давали бы разрешение. Также его компания не регистрировала договоры на участие в долевке. При этом строительство он уже начал.