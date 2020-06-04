Директора стрелкового центра в Орле поймали на коммерческом подкупе. Он сын бизнес-омбудсмена

Директора орловского центра дополнительного профессионального образования «Сатурн» заподозрили в коммерческом подкупе. Он получил 71 тысячу рублей за выдачу документов о прохождении курсов по безопасному обращению с огнестрельным оружием.

В пресс-службе орловского управления Следственного комитета рассказали, что директор «Сатурна» в 2019 году получил деньги от шестерых человек за подготовку документов о прохождении курса «безопасное обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника». При этом никто из них фактически не учился и даже не присутствовал на экзаменах.

Кроме того, подозреваемый обещал помочь с оформлением документов в органах лицензионно-разрешительной работы.

Директора «Сатурна» задержали. В СК рассказали, что во время допроса он признал вину и раскаялся.

Тем не менее расследование дела продолжается, к нему подключились сотрудники УФСБ по Орловской области.

Директором «Сатурна», по информации «Орловских новостей», является Дмитрий Лыкин. Он сын уполномоченного по правам предпринимателя в регионе Евгения Лыкина.