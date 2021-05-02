Директора спортивной школы отправили под домашний арест после ДТП под Ставрополем

Суд Ставрополя отравил под домашний арест директора спортивной школы, где занимались погибшие в ДТП баскетболистки. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда. Директору предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Слушание по делу о смертельной аварии началось в Ставрополе вечером 2 мая. По решению суда директора школы отправили под домашний арест.

Ранее суд арестовал водителя легковушки, который пробудет под стражей до 30 июня 2021 года. Во время заседания мужчина признал свою вину. Он является подозреваемым по уголовному делу «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Также следствие попросило арестовать водителя микроавтобуса, перевозившего детскую баскетбольную команду. Суд продлил срок его задержания на 72 часа. За это время сторона защиты должна будет подготовить дополнительные материалы. Мужчина будет находиться под арестом до 17 часов 40 минут 5 мая.

Смертельная авария с участием трех машин произошла 30 апреля в Ставропольском крае. По предварительной информации, легковушка пошла на обгон и задела грузовик с прицепом. При торможении КамАЗ перевернулся, придавив микроавтобус с детьми. Жертвами ДТП стали пять девочек, шесть детей и одного взрослого доставили в Москву для продолжения лечения. В Волгоградской области 3 мая пройдут траурные мероприятия.