Директора школы в Нижегородской области заподозрили в незаконной вырубке деревьев | 360°

Криминал 12 октября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Директора школы в Нижегородской области заподозрили в незаконной вырубке деревьев

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Директор частной школы из Дзержинска стала подозреваемой в деле о незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

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По версии следователей, подозреваемая в период с декабря 2021 по март 2022 года заставила представителей подрядной организации провести незаконную вырубку зеленых насаждений на муниципальном земельном участке. Деревья необходимо было вырубить на проспекте Циолковского в Дзержинске. Всего вырубили 323 куста и 14 деревьев. Ущерб составил 203 323 рубля. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

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