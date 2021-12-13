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    13 декабря 2021, 10:17

    Директора шахты «Листвяжная» оставили под арестом

    Кемеровский суд оставил под арестом директора шахты «Листвяжная»

    Михаил Закурдаев

    Суд Кемеровской области не стал отменять арест двух из пяти фигурантов дела о взрыве и гибели людей на шахте «Листвяжная», сообщил «Интерфакс». Он не принял апелляционные жалобы этих фигурантов — директора шахты Сергея Махракова и начальника участка подземки Сергея Герасименка — на решение Центрального районного суда города Кемерово.

    Директора шахты «Листвяжная» оставили под арестом

    «По итогам судебных заседаний судом апелляционной инстанции постановления Центрального районного суда города Кемерово от 27 ноября оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых — без удовлетворения», — гласит судебное определение.

    Жалобы на арест замглавы шахты Андрея Молостова, а также двоих сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина будут рассмотрены тоже в понедельник.

    Взрыв метано-воздушной смеси произошел в шахте «Листвяжная» 25 ноября. В тот момент в забое находились 285 человек, большинству из которых удалось выбраться на поверхность самостоятельно. За оставшимися горняками спустились спасатели, которых позже отозвали из-за угрозы взрыва.

    Выйти из шахты смогли не все специалисты. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Правоохранители возбудили два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.