Директора шахты «Листвяжная» оставили под арестом

Суд Кемеровской области не стал отменять арест двух из пяти фигурантов дела о взрыве и гибели людей на шахте «Листвяжная», сообщил «Интерфакс». Он не принял апелляционные жалобы этих фигурантов — директора шахты Сергея Махракова и начальника участка подземки Сергея Герасименка — на решение Центрального районного суда города Кемерово.

«По итогам судебных заседаний судом апелляционной инстанции постановления Центрального районного суда города Кемерово от 27 ноября оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых — без удовлетворения», — гласит судебное определение.

Жалобы на арест замглавы шахты Андрея Молостова, а также двоих сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина будут рассмотрены тоже в понедельник.

Взрыв метано-воздушной смеси произошел в шахте «Листвяжная» 25 ноября. В тот момент в забое находились 285 человек, большинству из которых удалось выбраться на поверхность самостоятельно. За оставшимися горняками спустились спасатели, которых позже отозвали из-за угрозы взрыва.

Выйти из шахты смогли не все специалисты. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. Правоохранители возбудили два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности.