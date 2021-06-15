Директора сгоревшей новосибирской заправки задержали

В Новосибирске задержали директора заправки, на которой из-за пожара пострадали более 30 человек. Об этом сообщила прокуратура.

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС», — в пресс-центре ТАСС зампрокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

Ранее Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что задержали директора компании «Сибгаз», арендовавшей газовую автозаправку. На допросе мужчина заявил, что не вдавался в технические подробности станции, он следовал только общему руководству. По его словам, заземление должен был проводить сотрудник АГЗС, но техника безопасности не была соблюдена.

Взрывы и пожар на АЗС в Новосибирске произошли днем 14 июня. По предварительным данным, причиной крупного пожара могли стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

Во время взрывов пострадали 35 человек. В больнице остаются 17 пострадавших. Семь из них находятся в реанимации с ожоговым шоком. У самого сложного пациента поражено более 40% тела.