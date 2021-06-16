Директора сгоревшей АЗС в Новосибирске арестовали

Суд арестовал директора заправки в Новосибирске, где произошел крупный пожар. Об этом написал ТАСС.

Решение об аресте принял Центральный районный суд Новосибирска. Директора автозаправочной станции отправили в СИЗО на два месяца.

«В отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 августа», — сообщили агентству в суде.

Дело о пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске расследует центральный аппарат СК РФ. Помимо директора, задержали инженера АЗС. Его подозревают в нарушении правил безопасности задержали

Взрывы и пожар на АЗС в Новосибирске произошли днем 14 июня. Взрывной волной в ближайших домах выбило более 100 окон. По предварительным данным, причиной крупного пожара могли стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

Во время взрывов пострадали 35 человек, из них 17 госпитализированы. Семь человек попали в реанимацию. У одного из пострадавших более 40% ожогов тела. Среди пострадавших двое детей.