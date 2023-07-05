Криминал 05 июля 2023, 15:20 Директора российского завода застрелили на рабочем месте Пятый канал: причиной убийства директора уральского завода могли стать ревность или долги РИА «Новости»

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Основатель и генеральный директор завода «Пластбок» в Верхней Пышме Сергей Лухманов погиб от выстрела неизвестного на своем рабочем месте. Как сообщило со ссылкой на местных жителей издание E1.RU, нападение произошло еще 3 июля.

По словам собеседника журналистов, вооруженный мужчина прошел на территорию предприятия и добрался до кабинета директора, а после расправы сбежал.

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«По последней информации, его тело нашли вчера в районе Залесье. Говорят, покончил с собой», — заявил собеседник.

Пятый канал со ссылкой на источник сообщил, что к убийству причастен бывший муж любовницы директора. Лухманов завел роман с молодой девушкой и стал осыпать ее подарками. Для покупки дорогого автомобиля он даже продал трактор.

Собеседник подчеркнул, что роль могла сыграть ревность бывшего супруга либо любовница захотела избавиться сразу от двух ухажеров. Не исключено, что причиной убийства Лухманова стали непогашенные долги и проблемы с бизнесом.

Региональный главк Следственного комитета информацию об убийстве директора «Пластбока» никак не комментировал.