«Роскосмос» подтвердил расследование в отношении экс-директора РКК «Энергия»

В отношении бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года, когда трудовые отношения с Владимиром Солнцевым были расторгнуты.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Действительно, в отношении бывшего генерального директора ПАО „РКК Энергия“ В. Л. Солнцева и ряда бывших менеджеров РКК сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года», — сказали в госкорпорации.

После назначения на должность генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК „Энергия“».

Рогозин обратился к главе Счетной палаты РФ Алексею Кудрину с просьбой о комплексной проверке РКК «Энергия». Результаты проверки кооперации, проведенные службой внутреннего аудита «Роскосмоса» стали основанием для работы правоохранительных органов.

3 июля Глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев подал в отставку 3 июля 2018 года. По итогам предварительной оценки в Центре имени Хруничева и РКК «Энергия», проведенной новой командой руководителей «Роскосмоса» были сделаны выводы о необходимости кадровых перемен на этих предприятиях.